Видеообзор iPhone SE 2020: маркетинговый развод

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В апреле Apple представила iPhone SE 2020, новый недорогой и компактный смартфон, который сочетает себе старое и новое. Из прошлого здесь дизайн, дисплей, аккумулятор и одиночная 12 Мп камера, а олицетворять современность призван мощный чип A13 из серии iPhone 11, водозащита, быстрая и беспроводные зарядки. Осталось только разобраться, насколько конкурентным получился массовый iPhone SE 2020, что здесь больше продуманности или алчности?

Компактный iPhone не олицетворяет собой эстетическое удовольствие: здоровые рамки по периметру дисплея, круглая клавиша Домой и одиночный глазок камеры. Компания не стала мудрить и установила в iPhone SE 2020 экран от iPhone 8.

Но одно отличие в дизайне архаичного второго поколения от первого все же есть — логотип яблока сместили в центр. На этом полет мысли дизайнеров завершился. Не густо. Зато минимум издержек на производство, а истинные фанаты должны понять и простить. А еще и купить смартфон, чтобы поддержать компанию.

Общее впечатление от использования смешанное. С одной стороны, перед нами маленький экран, от которого многие уже отвыкли. С другой — мощный и удобный для работы одной рукой смартфон. Как раз аппаратная платформа тут самая сильная сторона и за относительно небольшой ценник предлагается устройство с самым мощным чипом на рынке. По большому счету именно ради «сердца» все и затевалось. Другое дело, насколько запредельная мощность для такого «малыша» вещь нужная, тут уж каждый решает сам.

Пожалуй, предложи компания хорошую камеру в iPhone SE 2, она бы смогла создать перевес сил в пользу новинки. Но, увы — здесь предпочли установить датчик образца 2017 года, который попытались облагородить программными фишками. В целом по качеству съемки iPhone SE 2020 ведет себя ровно так, как ему позволили. По большинству возможностей, кроме видео съемки, смартфон «сливает» конкурентам и в видеообзоре наглядно это показано.

Автономность — еще одно откровенно слабое место iPhone SE 2020. Сомнения в его живучести появляются уже при ознакомлении с емкостью аккумулятора. На практике скептицизм только подтверждается. Смартфон прожорливый и требуется постоянная «дозаправка». Но в комплекте идет обычный 5-ваттным зарядник, поэтому за роскошь быстро зарядиться придется раскошелиться и докупить блок с поддержкой 18 Вт.

По сути, компания показала нам iPhone 8, но на базе свежего и мощного чипа. Его предпочтут преданные фанаты компании, владельцы iPhone 6 и 7, поклонники компактных решений и кому уж очень хочется узнать, «какой он мир iOS». Если вы среди них и вам не нужен сгусток актуальных технологий в смартфоне, то мы предоставляет вам шанс получить этот смартфон абсолютно бесплатно. Что нужно сделать? Совсем немного. Для участия в конкурсе необходимо поставить лайк под видеообзором на канале YouTube и написать под ним комментарий, не забыв оставить контактные данные.