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Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать?

28.05.2020 555 2

Обзор Redmi 10X 5G Pro - самый мощный смартфон до $350!

 

Дизайн

Экран

Камера

Производительность и автономность

Основные различия

Итог

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 1

 

Компания Redmi, дочернее предприятие компании Xiaomi, недавно отделилось от «материнского» предприятия, получив отдельный бренд и личный «шильдик» на смартфоны. Как бы то ни было, Redmi ещё долго будет восприниматься как часть Xiaomi, имея с ней такую же крепкую связь, как Honor с Huawei.

 

С одной стороны, отделение «бюджетной» линейки от «флагманской» должно облегчать понимание позиционирования аппаратов. С другой… Это же Xiaomi, что ещё сказать.

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В «девятой» линейке Redmi творилось что-то странное. Чего стоит только путаница с Redmi NOTE 9S, который в Индии называется Note 9 Pro, глобальная версия индийского Redmi Note 9 Pro Max – кстати, очень интересные аппараты, рекомендую пройти по ссылочке и посмотреть наши обзоры на них.

 

Смартфоны Redmi 10X тоже не облегчают жизнь простому покупателю, не желающему заморачиваться и разбираться в деталях. В рамках одной презентации представлено три аппарата: Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G и его прокачанная версия Redmi 10X 5G Pro.

 

По идее, десятое поколение Redmi должно было быть представлено в следующем году, но конкуренты наступают на пятки – первый бюджетник с 5G, Honor 10, уже анонсирован в Китае и вскоре может поступить и на европейский рынок. Это очень удачный смартфон с крутыми характеристиками и за приемлемые деньги, действительно способный привлечь внимание. Хочешь не хочешь, а надо выкатывать ответ, при том не менее интересный, чем аппарат конкурентов, иначе можно вылететь из гонки ещё до её начала.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 2

 

Дизайн Redmi 10X 5G Pro

 

Внешний вид аппаратов не сильно выделяет их среди сотен подобных. Стеклянный глянцевых корпус с «молодёжными» расцветками – можно приобрести белый, золотой, зелёный или сиреневый аппарат – призван привлекать внимание, но подобные яркие расцветки столь популярны в наше время, что «на прилавке» на новинку можно и не обратить особого внимания. Эстетику снова предпочли практичности: глянцевый корпус очень маркий, так что без чехла не обойтись.

 

Прямоугольная платформа для модулей основной камеры, видимо, стала новой «фишкой» бюджетников Redmi. Redmi 10X 5G Pro получил 4 модуля камер, в то время как обычный Redmi 10X ограничился тремя, лишившись модуля макросъёмки.

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Сканер отпечатков пальцев в версиях с поддержкой 5G «спрятался» под экран, всё остальное на месте: mini-jack сохранён, как и ИК-порт, за зарядку отвечает USB type-C, а лоток для сим-карт позволяет установить две симки с поддержкой 5G с режимом работы Dual Standby. К тому же в аппаратах реализована технология 5G Ultra Save, призванная сэкономить батарею: если трафик относительно низкий, смартфон сам переключается на 4G, а при повышении объёма передаваемых данных возвращается на 5G для ускорения, например, загрузки видео.

 

Redmi 10X 4G несколько проще: там сканер отпечатков расположился на задней крышке, а поддержка 5G отсутствует вовсе, что ясно из названия. Цветовых решений тоже меньше, в продаже появятся только синие, зелёные и белые аппараты.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 3

 

Экран Redmi 10 5G Pro

 

Redmi 10X 5G и 10X 5G Pro получили AMOLED-матрицу с разрешением 2400х1080 пикселей с поддержкой HDR10+ и стандартной частотой обновления экрана в 60 герц. При этом частота отклика сенсорного слоя – 180 герц, что делает аппарат вполне подходящим для игр. Да, дисплей в целом неплохой, но не он является главной «фишкой» аппаратов, так что звёзд он с неба не хватает. Камера расположилась в каплевидном вырезе – эдакий «шаг назад» ради снижения стоимости смартфонов.

 

Судя по всему, точно такой же экран установлен и в модели Xiaomi Mi 10 Youth Edition, однако стоит она дороже, а процессор в ней слабее, если верить презентации.

Максимальная яркость – 800 нит (камень в огород Poco F2 Pro, который при мощной начинке и в целом интересных характеристиках получил экран с крайне низкой максимальной яркостью), так что использование смартфона на улице никаких особых неудобств не причинит.

 

Более «простенький» Redmi 10X 4G ограничился IPS-матрицей с разрешением 2340х1080 пикселей. Сканера отпечатков пальцев в экране, естественно, нет, зато фронталка врезана в левый верхний угол экрана, что больше отвечает современным трендам, нежели «капля». Остаётся надеяться, что тут не будет такого косяка с дисплеем, как у Redmi K30, более раннего аппарата с фронтальной камерой в IPS-экране.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 4

 

Камера Redmi 10X 5G Pro

 

Самая «простецкая» версия новой линейки, Redmi 10X 4G получила практически те же модули, что и Redmi Note 9S, показавший вполне достойные результаты: основной модуль на 48 мегапикселей, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов, макрокамера и датчик глубины на 2 мегапикселя. Фотовозможности у него должны быть соответствующие: при хорошем освещении ожидаются снимки с хорошей цветопередачей и детализацией, но в условиях недостаточной освещённости тот же Redmi Note 8 Pro, чья камера реально могла конкурировать с флагманами того поколения, наверняка ощутимо обойдёт его по всем фронтам.

 

Модель Redmi 10X с поддержкой 5G не сильно отличается от собрата, разве что лишена макрокамеры. В остальном ситуация примерно та же, однако конечный результат может отличаться от того, что получается на Redmi Note 9S: ещё неясно, как будет обрабатывать снимки процессор Dimensity 820, так что загадывать пока рано.

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«Максимальная версия» Redmi 10X Pro получила всё то же, что и Redmi 10X, и в придачу зум-объектив с трёхкратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, оснащённый оптической стабилизацией. Селфи-камеру тоже прокачали: тут она на 20 мегапикселей. «Классический» 10X получил фронтальную камеру на 16 мегапикселей, а версия 4G – на 13.

 

В общем и целом, камеры ожидаются хорошими, но опять же – неясно, как будет обрабатывать снимки едва дебютировавший процессор, как поведёт себя аппарат на первых прошивках и каким будет реальный итог.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 5

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 6

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 7

 

Производительность и автономность Redmi 10X 5G Pro

 

Главным козырем новинок Redmi 10X 5G и Redmi 10X 5G Pro стал новейший процессор от компании MediaTek, Dimensity 820, который разрабатывался в сотрудничестве с инженерами Redmi.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 8

 

Этот процессор, основанный на 7-нанометровой технологии, получил 8 ядер: 4 производительных ядра Cortex-A76 с частотой 2.6ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2.0ГГц. За графику отвечает разогнанный чип Mali-G57 MC5. По заявлениям производителя, этот процессор по производимости сравним с прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 855. Цифры в популярном бенчмарке AnTuTu подтверждают это: Dimensity 820 набирает 415 672 балла, а Snapdragon 855 – 445 343 балла.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 9

 

Глава компании Redmi утверждал также, что новый процессор работает втрое быстрее популярного сейчас Snapdragon 765G в приложениях с использованием искусственного интеллекта. В прочих сценариях разрыв меньше, но тоже в пользу новинки от MediaTek.

В популярной игре PUBG Mobile Redmi 10X стабильно держит 60 кадров в секунду. Аппарат немного греется, в основном в районе камеры, но ничего критичного.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 10

 

Похоже, эра бесспорного лидерства Qualcomm подходит к концу. Процессоры от MTK потихоньку заполоняют нишу бюджетного сегмента – тот же Redmi Note 8 Pro оказался очень популярным, несмотря на то что вместо привычного и многими любимого «дракона» в нём был установлен Mediatek Helio G90T, его производительности вполне хватало для игр на высоких настройках. Увеличение количества смартфонах с использованием процессоров этого производителя может ускорить оптимизацию приложений и игр под MTK, что в итоге приведёт к уменьшению троттлинга и «жора» батареи, а это до сих пор оставалось одной из самых больших проблем смартфонов с этими чипами.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 11

 

Redmi 10X 4G тоже получил процессор от MTK, но попроще – Mediatek Helio G85 с графическим ускорителем Mali-G52. В нём два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой до 2Ггц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1.8Ггц. Этот же процессор был установлен и в Redmi Note 9, однако новинка обзавелась большим объёмом памяти: её младшая версия получила 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, а старшая – 6 оперативной и те же 128 встроенной. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18вт и функцию обратной зарядки мощностью 9вт.

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Redmi 10X получил 4 модификации памяти: 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256. Младшая модификация обойдётся всего в 224 доллара, а старшая – в 336 долларов. Pro-версия удостоилась только двух вариаций с максимальным объёмом оперативной памяти в 8 гигабайт и встроенным накопителем на 128 или 256 гигабайт стоимостью 322 и 364 доллара соответственно.

 

Как видно, за возможность бесконтактной оплаты и зум-модуль основной камеры приходится доплатить 28 долларов. Аккумуляторы у них идентичные, 4500мАч, а вот скорость зарядки разная: младшая версия поддерживает только 22.5Вт, а старшая – 33Вт. Redmi 10X Pro за полчаса заряжается на 58%, что может стать ещё одним аргументом в пользу небольшой переплаты.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 12

 

Основные отличия между новинками

 

По сути, Redmi 10X 5G и Redmi 10X 5G Pro практически идентичны. У них одинаковый процессор, одинаковый дизайн, одинаковый стандарт влагозащиты IP 53, большой объём оперативной и встроенной памяти (правда, у «младшей» версии больше вариаций) и сходные модули камер, разве что «прошка» получила телевик, которым обделен обычный 10X. Правда, им мало кто пользуется в повседневной жизни, поэтому отсутствие крутого зума Redmi 10X можно простить.

 

Для большинства пользователей главное отличие будет в модуле NFC, который есть только в Pro-версии смартфона. Покупателя из наших стран сложно соблазнить поддержкой сетей 5G, разве что он по той или иной причине часто бывает в Европе, а вот NFC важен для многих, и вряд ли интерес к новому процессору заставит таких людей купить смартфон «с урезанным функционалом».

 

Redmi 10x 4G стоит несколько особняком. По большому счёту, это просто хороший бюджетник, китайская альтернатива Redmi Note 9 с расширенным объёмом памяти. Там тот же процессор, почти те же камеры и заманчивый ценник, так что он заинтересует тех, кто ищет автономный смартфон за небольшие деньги – то есть по сути тех, кто давно интересуется линейкой Redmi и не гонится за какими-то дополнительными возможностями.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 13

 

Итог

 

Redmi 10X 5G и Redmi 10X 5G Pro – смартфоны, призванные заполнить среднебюджетную нишу 5G-смартфонов. К тому же они получили процессор, совместно разработанный инженерами компаний MediaTek и Redmi. Если он «выстрелит» и покажет в бытовых сценариях заявленные производителями результаты, гиганту Qualcomm придётся ощутимо поднапрячься и выпустить что-то грандиозное, снизить цены на свои процессоры или же уступить бюджетный сегмент китайскому производителю чипов.

 

Позиционирование Redmi 10X 4G менее очевидно. Название сбивает с толку и заставляет искать сходства с Redmi 10X 5G, а «начинка» намекает на родство с Redmi Note 9, предыдущий бюджетник, не получивший, в отличии от новинки, модификаций с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Redmi любят играться с названиями, однако это не мешает популярности их смартфонов, особенно на родине и у нас. По итогам у них практически всегда получаются крепкие «середнячки» со своими компромиссами, неизбежными недостатками и не всегда очевидными преимуществами – и по вполне лояльной цене.

 

Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать? – фото 14

 

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Автор: Морозова Анна Дата публикации: 28.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Игорь
Ничего ребятушки:))) У меня хватит терпения, и средств, чтобы максимально многие узнали о ваших недообзорах без смартов на руках и плагиата китайских ресурсов
28.05.2020 11:48
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Just Jeff
Игорь, но ведь это рекламный пост
28.05.2020 12:36
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Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать?