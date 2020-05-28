Обзор Redmi 10X 5G Pro - Xiaomi, как вам это удалось сделать?

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Обзор Redmi 10X 5G Pro - самый мощный смартфон до $350!

Дизайн

Экран

Камера

Производительность и автономность

Основные различия

Итог

Компания Redmi, дочернее предприятие компании Xiaomi, недавно отделилось от «материнского» предприятия, получив отдельный бренд и личный «шильдик» на смартфоны. Как бы то ни было, Redmi ещё долго будет восприниматься как часть Xiaomi, имея с ней такую же крепкую связь, как Honor с Huawei.

С одной стороны, отделение «бюджетной» линейки от «флагманской» должно облегчать понимание позиционирования аппаратов. С другой… Это же Xiaomi, что ещё сказать.

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В «девятой» линейке Redmi творилось что-то странное. Чего стоит только путаница с Redmi NOTE 9S, который в Индии называется Note 9 Pro, глобальная версия индийского Redmi Note 9 Pro Max – кстати, очень интересные аппараты, рекомендую пройти по ссылочке и посмотреть наши обзоры на них.

Смартфоны Redmi 10X тоже не облегчают жизнь простому покупателю, не желающему заморачиваться и разбираться в деталях. В рамках одной презентации представлено три аппарата: Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G и его прокачанная версия Redmi 10X 5G Pro.

По идее, десятое поколение Redmi должно было быть представлено в следующем году, но конкуренты наступают на пятки – первый бюджетник с 5G, Honor 10, уже анонсирован в Китае и вскоре может поступить и на европейский рынок. Это очень удачный смартфон с крутыми характеристиками и за приемлемые деньги, действительно способный привлечь внимание. Хочешь не хочешь, а надо выкатывать ответ, при том не менее интересный, чем аппарат конкурентов, иначе можно вылететь из гонки ещё до её начала.

Дизайн Redmi 10X 5G Pro

Внешний вид аппаратов не сильно выделяет их среди сотен подобных. Стеклянный глянцевых корпус с «молодёжными» расцветками – можно приобрести белый, золотой, зелёный или сиреневый аппарат – призван привлекать внимание, но подобные яркие расцветки столь популярны в наше время, что «на прилавке» на новинку можно и не обратить особого внимания. Эстетику снова предпочли практичности: глянцевый корпус очень маркий, так что без чехла не обойтись.

Прямоугольная платформа для модулей основной камеры, видимо, стала новой «фишкой» бюджетников Redmi. Redmi 10X 5G Pro получил 4 модуля камер, в то время как обычный Redmi 10X ограничился тремя, лишившись модуля макросъёмки.

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Сканер отпечатков пальцев в версиях с поддержкой 5G «спрятался» под экран, всё остальное на месте: mini-jack сохранён, как и ИК-порт, за зарядку отвечает USB type-C, а лоток для сим-карт позволяет установить две симки с поддержкой 5G с режимом работы Dual Standby. К тому же в аппаратах реализована технология 5G Ultra Save, призванная сэкономить батарею: если трафик относительно низкий, смартфон сам переключается на 4G, а при повышении объёма передаваемых данных возвращается на 5G для ускорения, например, загрузки видео.

Redmi 10X 4G несколько проще: там сканер отпечатков расположился на задней крышке, а поддержка 5G отсутствует вовсе, что ясно из названия. Цветовых решений тоже меньше, в продаже появятся только синие, зелёные и белые аппараты.

Экран Redmi 10 5G Pro

Redmi 10X 5G и 10X 5G Pro получили AMOLED-матрицу с разрешением 2400х1080 пикселей с поддержкой HDR10+ и стандартной частотой обновления экрана в 60 герц. При этом частота отклика сенсорного слоя – 180 герц, что делает аппарат вполне подходящим для игр. Да, дисплей в целом неплохой, но не он является главной «фишкой» аппаратов, так что звёзд он с неба не хватает. Камера расположилась в каплевидном вырезе – эдакий «шаг назад» ради снижения стоимости смартфонов.

Судя по всему, точно такой же экран установлен и в модели Xiaomi Mi 10 Youth Edition, однако стоит она дороже, а процессор в ней слабее, если верить презентации.

Максимальная яркость – 800 нит (камень в огород Poco F2 Pro, который при мощной начинке и в целом интересных характеристиках получил экран с крайне низкой максимальной яркостью), так что использование смартфона на улице никаких особых неудобств не причинит.

Более «простенький» Redmi 10X 4G ограничился IPS-матрицей с разрешением 2340х1080 пикселей. Сканера отпечатков пальцев в экране, естественно, нет, зато фронталка врезана в левый верхний угол экрана, что больше отвечает современным трендам, нежели «капля». Остаётся надеяться, что тут не будет такого косяка с дисплеем, как у Redmi K30, более раннего аппарата с фронтальной камерой в IPS-экране.

Камера Redmi 10X 5G Pro

Самая «простецкая» версия новой линейки, Redmi 10X 4G получила практически те же модули, что и Redmi Note 9S, показавший вполне достойные результаты: основной модуль на 48 мегапикселей, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов, макрокамера и датчик глубины на 2 мегапикселя. Фотовозможности у него должны быть соответствующие: при хорошем освещении ожидаются снимки с хорошей цветопередачей и детализацией, но в условиях недостаточной освещённости тот же Redmi Note 8 Pro, чья камера реально могла конкурировать с флагманами того поколения, наверняка ощутимо обойдёт его по всем фронтам.

Модель Redmi 10X с поддержкой 5G не сильно отличается от собрата, разве что лишена макрокамеры. В остальном ситуация примерно та же, однако конечный результат может отличаться от того, что получается на Redmi Note 9S: ещё неясно, как будет обрабатывать снимки процессор Dimensity 820, так что загадывать пока рано.

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«Максимальная версия» Redmi 10X Pro получила всё то же, что и Redmi 10X, и в придачу зум-объектив с трёхкратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, оснащённый оптической стабилизацией. Селфи-камеру тоже прокачали: тут она на 20 мегапикселей. «Классический» 10X получил фронтальную камеру на 16 мегапикселей, а версия 4G – на 13.

В общем и целом, камеры ожидаются хорошими, но опять же – неясно, как будет обрабатывать снимки едва дебютировавший процессор, как поведёт себя аппарат на первых прошивках и каким будет реальный итог.

Производительность и автономность Redmi 10X 5G Pro

Главным козырем новинок Redmi 10X 5G и Redmi 10X 5G Pro стал новейший процессор от компании MediaTek, Dimensity 820, который разрабатывался в сотрудничестве с инженерами Redmi.

Этот процессор, основанный на 7-нанометровой технологии, получил 8 ядер: 4 производительных ядра Cortex-A76 с частотой 2.6ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2.0ГГц. За графику отвечает разогнанный чип Mali-G57 MC5. По заявлениям производителя, этот процессор по производимости сравним с прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 855. Цифры в популярном бенчмарке AnTuTu подтверждают это: Dimensity 820 набирает 415 672 балла, а Snapdragon 855 – 445 343 балла.

Глава компании Redmi утверждал также, что новый процессор работает втрое быстрее популярного сейчас Snapdragon 765G в приложениях с использованием искусственного интеллекта. В прочих сценариях разрыв меньше, но тоже в пользу новинки от MediaTek.

В популярной игре PUBG Mobile Redmi 10X стабильно держит 60 кадров в секунду. Аппарат немного греется, в основном в районе камеры, но ничего критичного.

Похоже, эра бесспорного лидерства Qualcomm подходит к концу. Процессоры от MTK потихоньку заполоняют нишу бюджетного сегмента – тот же Redmi Note 8 Pro оказался очень популярным, несмотря на то что вместо привычного и многими любимого «дракона» в нём был установлен Mediatek Helio G90T, его производительности вполне хватало для игр на высоких настройках. Увеличение количества смартфонах с использованием процессоров этого производителя может ускорить оптимизацию приложений и игр под MTK, что в итоге приведёт к уменьшению троттлинга и «жора» батареи, а это до сих пор оставалось одной из самых больших проблем смартфонов с этими чипами.

Redmi 10X 4G тоже получил процессор от MTK, но попроще – Mediatek Helio G85 с графическим ускорителем Mali-G52. В нём два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой до 2Ггц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1.8Ггц. Этот же процессор был установлен и в Redmi Note 9, однако новинка обзавелась большим объёмом памяти: её младшая версия получила 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, а старшая – 6 оперативной и те же 128 встроенной. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18вт и функцию обратной зарядки мощностью 9вт.

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Redmi 10X получил 4 модификации памяти: 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256. Младшая модификация обойдётся всего в 224 доллара, а старшая – в 336 долларов. Pro-версия удостоилась только двух вариаций с максимальным объёмом оперативной памяти в 8 гигабайт и встроенным накопителем на 128 или 256 гигабайт стоимостью 322 и 364 доллара соответственно.

Как видно, за возможность бесконтактной оплаты и зум-модуль основной камеры приходится доплатить 28 долларов. Аккумуляторы у них идентичные, 4500мАч, а вот скорость зарядки разная: младшая версия поддерживает только 22.5Вт, а старшая – 33Вт. Redmi 10X Pro за полчаса заряжается на 58%, что может стать ещё одним аргументом в пользу небольшой переплаты.

Основные отличия между новинками

По сути, Redmi 10X 5G и Redmi 10X 5G Pro практически идентичны. У них одинаковый процессор, одинаковый дизайн, одинаковый стандарт влагозащиты IP 53, большой объём оперативной и встроенной памяти (правда, у «младшей» версии больше вариаций) и сходные модули камер, разве что «прошка» получила телевик, которым обделен обычный 10X. Правда, им мало кто пользуется в повседневной жизни, поэтому отсутствие крутого зума Redmi 10X можно простить.

Для большинства пользователей главное отличие будет в модуле NFC, который есть только в Pro-версии смартфона. Покупателя из наших стран сложно соблазнить поддержкой сетей 5G, разве что он по той или иной причине часто бывает в Европе, а вот NFC важен для многих, и вряд ли интерес к новому процессору заставит таких людей купить смартфон «с урезанным функционалом».

Redmi 10x 4G стоит несколько особняком. По большому счёту, это просто хороший бюджетник, китайская альтернатива Redmi Note 9 с расширенным объёмом памяти. Там тот же процессор, почти те же камеры и заманчивый ценник, так что он заинтересует тех, кто ищет автономный смартфон за небольшие деньги – то есть по сути тех, кто давно интересуется линейкой Redmi и не гонится за какими-то дополнительными возможностями.

Итог

Redmi 10X 5G и Redmi 10X 5G Pro – смартфоны, призванные заполнить среднебюджетную нишу 5G-смартфонов. К тому же они получили процессор, совместно разработанный инженерами компаний MediaTek и Redmi. Если он «выстрелит» и покажет в бытовых сценариях заявленные производителями результаты, гиганту Qualcomm придётся ощутимо поднапрячься и выпустить что-то грандиозное, снизить цены на свои процессоры или же уступить бюджетный сегмент китайскому производителю чипов.

Позиционирование Redmi 10X 4G менее очевидно. Название сбивает с толку и заставляет искать сходства с Redmi 10X 5G, а «начинка» намекает на родство с Redmi Note 9, предыдущий бюджетник, не получивший, в отличии от новинки, модификаций с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Redmi любят играться с названиями, однако это не мешает популярности их смартфонов, особенно на родине и у нас. По итогам у них практически всегда получаются крепкие «середнячки» со своими компромиссами, неизбежными недостатками и не всегда очевидными преимуществами – и по вполне лояльной цене.

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