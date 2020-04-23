Полный обзор Huawei P40 Pro: ВСЕ МИНУСЫ И ПЛЮСЫ

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В очередной раз весенний флагман Huawei пришел для того, чтобы показать, что компания «может в камерах». В том, что Huawei P40 Pro будет «рвать» конкурентов в деле мобильной фотографии, мало кто сомневался. Но насколько он будет хорош по прочим параметрам? Мы решили пристальнее посмотреть на то, насколько этот флагман сбалансирован по совокупности всех характеристик и есть ли жизнь без Google-сервисов.

В целом у компании вышел хороший и добротный флагман. Не революционный и не прорывной, но его выходом Huawei в очередной раз доказала, что умеет грамотно комбинировать железо и софт в камерах флагманов, выводя их на позиции лидеров по фотовозможностям. Каким-то образом Huawei удается быть на шаг впереди конкурентов, которые снова в роли догоняющих.

По совокупности прочих характеристик Huawei P40 Pro типичный флагман наших дней с большим OLED‑дисплеем, производительной, но не самой мощной аппаратной платформой, рядовым качеством звука и не самыми рекордными способностями по автономности.

А еще тут нет Google-сервисов и это постепенно становится данностью для смартфонов Huawei, пользователи привыкают к этой их особенности. Все больше становится тех, кто понимает, что с этим можно жить и даже есть варианты как выйти из ситуации.

Если вам нужен смартфон с целым ворохом камер, который к тому же делают хорошие фотографии, то в случае с Huawei P40 Pro — вы по адресу. Но при этом вам придется полюбить его дизайн, смирится, что придется жить без впечатляющего звука и не самым большим запасом производительности в сравнении с Snapdragon. А во всем остальном это хороший смартфон. Не идеальный и не сбалансированный по всем параметрам, но достойный и это хорошее развитие линейки флагманов компании.