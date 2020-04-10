Видеообзор Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S): годный смартфон для всех, а не только для свидетелей Xiaomi

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Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S) — одна из последних новинок «дочки» Xiaomi в этом году. Этот смартфон предлагает большой дисплей, емкий аккумулятор, чип Snapdragon 720G и квадрокамеру. Но главное — за этот аппарат просят от $174 в Китае. Естественно, что пройти мимо этого смартфона мы не могли.

С нынешним курсом доллара дешевых смартфонов становится все меньше. При ограниченном бюджете, Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S) — один из самых укомплектованных аппаратов за свою цену, а еще он сносно фотографирует днем. Главное все же стараться не увлекаться ночными фото, велик риск разочароваться. А еще, если вы «подсели» на бесконтактные платежи, то отсутствие модуля NFC может стать критическим недостатком.

В остальном — грех жаловаться. У него шустрый чип, приличная автономность, много памяти и в целом неплохая камера. Да, и черт с ними с мегапикселями. Главный модуль на 48 Мп вполне годное решение, а все эти 64 Мп, как правило, лапша от маркетологов, которые бьют количеством мегапикселей на сознание обывателей. Большинство пользователей даже не заметят разницу в фото на камеру предшественника и посчитают качество снимков на Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S) вполне годным.

За ту цену, которую предлагают отдать за этот аппарат, это одно из лучших предложений на рынке. Он отлично подойдет для тех, у кого есть небольшой фиксированный бюджет на покупку смартфона и мироощущение обычного пользователя, а не гика или максималиста. А подробнее обо всех достоинствах и недостатках Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S) — в нашем обзоре.